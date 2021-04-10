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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

İnşaattan düşen işçi yaralandı

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İnşaattan düşen işçi yaralandı

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde çalıştığı inşaatın 2’nci katından düşen işçi Şinasi Aydın, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesi Harmantarla Mahallesi Hülya Sokak'ta meydana geldi. Şinasi Aydın, inşaatın ikinci katında çalışırken dengesini kaybedip toprak zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaattan düşen işçi yaralandı

 

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