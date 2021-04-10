İnşaattan düşen işçi yaralandı

Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesi Harmantarla Mahallesi Hülya Sokak'ta meydana geldi. Şinasi Aydın, inşaatın ikinci katında çalışırken dengesini kaybedip toprak zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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