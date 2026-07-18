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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

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#İnşaat Kazası#Beylikdüzü#İş Kazası
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 20:49

 BEYLİKDÜZÜ'de inşaat iskelesinden dengesini kaybederek düşen işçi Azat N.(21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Azat N. çalıştığı sırada dengesini kaybederek inşaatın iskelesinden düştü. Azat N'nin düştüğünü gören çalışma arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri işçiyi düştüğü yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi Olay yerinde yapılan yaralı Azat N. ambulansta hastaneye kaldırıldı. Azat N. ağır yaralı olarak kaldırıldı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İnşaat yetkilileri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

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#İnşaat Kazası#Beylikdüzü#İş Kazası

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