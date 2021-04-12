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Gündem
Absulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 17:40 | Son Güncelleme:

İnşaattaki vinç, rüzgarda devrildi

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BURSA'nın Nilüfer ilçesindeki inşaat şantiyesinde, metrelerce uzunluktaki vinç, rüzgarın etkisiyle devrildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İnşaattaki vinç, rüzgarda devrildi
Olay, sabah saatlerinde Nilüferi ilçesi, Çamlıca Mahallesi’ndeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle metrelerce uzunluğundaki vinç, inşaat halindeki apartmanın bulunduğu bölüme doğru devrildi. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Vinç, bölgeden işçiler tarafından kaldırıldı.

 

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