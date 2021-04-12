Absulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
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İnşaattaki vinç, rüzgarda devrildi
BURSA'nın Nilüfer ilçesindeki inşaat şantiyesinde, metrelerce uzunluktaki vinç, rüzgarın etkisiyle devrildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Nilüferi ilçesi, Çamlıca Mahallesi’ndeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle metrelerce uzunluğundaki vinç, inşaat halindeki apartmanın bulunduğu bölüme doğru devrildi. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Vinç, bölgeden işçiler tarafından kaldırıldı.
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