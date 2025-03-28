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İnşaattaki cinayeti tetikçi mi işledi

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#Sultanbeyli#İnşaat#Cinayet
İnşaattaki cinayeti tetikçi mi işledi
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 07:00

İstanbul Sultanbeyli’de, önceki gün 15.00 sıralarında evli ve 5 çocuğu olan sıva ustası Metin Yetgil (35), iddiaya göre çalıştığı inşaatın müteahhiti Nurullah Kıran’dan alacaklarına karşılık yaklaşık 1.5 milyon liralık çek aldı.

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Çeklerin karşılıksız olduğunu anlayıp müteahhiti arayan Yetgil ile Kıran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu oğlu Caner Yetgil ile çalıştığı inşaata giden Metin Yetgil, burada müteahhit ile konuştukları sırada yanlarına yaklaşan otomobilden açılan ateş sonucu kurşunların hedefi oldu.

Otomobildeki şüpheli Osman Yel’in (32) silahından çıkan kurşunlarla göğsünden vurulan sıva ustası Metin Yetgil hayatını kaybederken, bacağından yaralanan oğlu Caner Yetgil ve karnından vurulan bir inşaat işçisi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SAKLANAN SİLAH BULUNDU

Polis ekipleri, olayda kullanılan ve inşaat bekçisi tarafından inşaat malzemeleri içine saklanan bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olaya karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan müteahhit Nurullah Kıran kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edilirken, polisin otomobilden ateş ederek olay yerinden kaçan şüpheli Osman Yel’i arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Metin Yetgil’in acılı ailesi, Yetgil ve oğlunun müteahhit tarafından tutulan tetikçi ile vurdurulduğunu ve suçluların cezalarını çekmelerini istediklerini belirtti.

 

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#Sultanbeyli#İnşaat#Cinayet

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