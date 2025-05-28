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İnşaatta operatörün feci ölümü: Müdahale ederken sıkıştı

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#İş Kazası#Kaza#Diyarbakır
İnşaatta operatörün feci ölümü: Müdahale ederken sıkıştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 14:23

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde beton pompasının haznesine sıkışan operatör Tacettin Yılık (42) hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'ndeki bir bina inşaatında meydana geldi. Operatör Tacettin Yılık, beton dökümü sırasında tıkanan beton pompası aracına müdahale etmek istedi. Bu sırada Yıllık, dengesini kaybederek betonu pompaya iten çarkların bulunduğu hazneye sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Yılık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılık’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

İnşaatta operatörün feci ölümü: Müdahale ederken sıkıştı

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#İş Kazası#Kaza#Diyarbakır

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