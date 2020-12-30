İnşaatta kumar oynarken yakalanan 15 kişiye 68 bin lira ceza

Malaklar Mahallesi'ndeki inşaatta kumar oynandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, adrese baskın yaptı. Kumar oynayan 15 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirdi. 15 kişiye 'kumar oynamak'tan 18 bin 375, 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan ise 50 bin 400 lira ceza kesildi. 'Kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alınan 1 kişi, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapımı sürdürülen bina ise belediye ekipleri tarafından mühürlendi.