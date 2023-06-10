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İnşaatta korkunç olay: Baldırına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

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#İnşaat#Demir#Hüseyin Başaran
İnşaatta korkunç olay: Baldırına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 13:42

Trabzon'un Sürmene ilçesinde inşatta dengesini kaybedip düşen Hüseyin Başaran’ın (42) baldırına demir saplandı. Yaralı işçi, baldırındaki demirle birlikte kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi’nde yapımı süren hükümet konağı inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışırken dengesini kaybedip düşen Hüseyin Başaran’ın sağ baldırına demir saplandı. Kanlar içinde kalan Başaran’ın yardımına mesai arkadaşları koştu. Demiri keserek Başaran’ı güvenli yere alan arkadaşları, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale bulunup, kanamayı durdurdu. Yaralı işçi, bacağına saplanan demirle birlikte, ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başaran’ın baldırındaki demir, ameliyatla çıkarıldı.

Polis ekipleri de inşaata gelerek incelemelerde bulundu.

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#İnşaat#Demir#Hüseyin Başaran

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