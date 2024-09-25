×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İnşaatta korkunç kaza! Vincin kopan bomu düştü; 1 ölü, 3 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#İşçi#Vinç
İnşaatta korkunç kaza Vincin kopan bomu düştü; 1 ölü, 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 15:56

Gaziantep’te apartman inşaatında çalışırken üzerine kamyon üstü vincin kopan bomu düşen inşaat işçisi Furkan Bozkurt (20) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili vinç operatörü ve 2 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Furkan Bozkurt, apartman inşaatında çalıştığı sırada üzerine kamyon üstü vincin kopan bomu düştü. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Furkan Bozkurt’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili vinç operatörü ile inşaattan sorumlu 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İnşaatta korkunç kaza Vincin kopan bomu düştü; 1 ölü, 3 gözaltı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#İşçi#Vinç

BAKMADAN GEÇME!