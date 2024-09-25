İnşaatta korkunç kaza! Vincin kopan bomu düştü; 1 ölü, 3 gözaltı

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Olay, öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Furkan Bozkurt, apartman inşaatında çalıştığı sırada üzerine kamyon üstü vincin kopan bomu düştü. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Furkan Bozkurt’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili vinç operatörü ile inşaattan sorumlu 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.