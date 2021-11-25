İnşaatta iskele çöktü: 1 ölü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladıPutin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladı#Kovid Aşısı
Bir milyarlık tablonun sırrı...Bir milyarlık tablonun sırrı... #Soyut Dışa Vurumculuk
Yarın başlıyor... Başınıza gelebilir Mutlaka şikâyet edinYarın başlıyor... Başınıza gelebilir! Mutlaka şikâyet edin#Alışveriş
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizMHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz#Bahçeli
Metro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunmaMetro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler! İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunma #Kadıköy
Ekonomide kritik toplantı başladıEkonomide kritik toplantı başladı!#Merkez Bankası
Erdoğan duyurmuştu... İzmirin en büyük kentsel dönüşümü Yarın teslim edilecekErdoğan duyurmuştu... İzmir'in en büyük kentsel dönüşümü! Yarın teslim edilecek#İzmir
Eleman sıkıntısı için adım attılar Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklarEleman sıkıntısı için adım attılar! Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklar#Almanya
Bahar öğretmene gözyaşları ile vedaBahar öğretmene gözyaşları ile veda#Manisa
Cengiz Kurtoğlunun saldırdığı Mustafa Can konuştuCengiz Kurtoğlu'nun saldırdığı Mustafa Can konuştu#Cengiz Kurtoğlu
ABden flaş aşı kararı... Dikkat Süre 9 aya düşecekAB'den flaş aşı kararı... Dikkat! Süre 9 aya düşecek #Aşı Pasaportu
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
F.Bahçede Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri Kadro dışı bıraktım...F.Bahçe'de Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri! 'Kadro dışı bıraktım...'#Fenerbahçe
Aşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek miAşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek mi?#COVİD-19
Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım'Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım'#Hazal Kaya
HABERLERGündem Haberleri

İnşaatta iskele çöktü: 1 ölü

#Gaziantep#İnşaat#İskele
İnşaatta iskele çöktü: 1 ölü

Gaziantep'te, inşaat halindeki binada iskelenin çökmesi sonucu Suriye uyruklu işçi Muhammed Kaddur (64), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, öğleden sonra İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 4 katlı inşaatta çalışan 4 çocuk babası Muhammed Kaddur'un üzerinde bulunduğu iskele çöktü. İskelenin altıda kalan Muhammed Kaddur, diğer işçiler tarafından çıkarılarak gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnşaatta iskele çöktü: 1 ölü

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Muhammed Kaddur, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Muhammed Kaddur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İnşaatta iskele çöktü: 1 ölü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#İnşaat#İskele

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu