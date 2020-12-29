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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-
Haber Giriş: 29.12.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

İnşaatta elektrik akımına kapılan işçiden acı haber!

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İnşaatta elektrik akımına kapılan işçiden acı haber!
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Kasım Demir (40), hayatını kaybetti.

Olay, Harran'ın Kaymaklı Mahallesinde meydana geldi. Kalıp ustası Kasım Demir, inşaatta çalışırken, yakınındaki elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kasım Demir’in öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemesinin ardından Kasım Demir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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