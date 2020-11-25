İnşaatta beton harcı dökümü sırasında kalıp çöktü: 4 yaralı

Olay, saat 14.00 sıralarında, Namık Kemal Bulvarı Fabrikalar Mahallesi'nde inşaat halindeki binada meydana geldi. Yapının 1'inci kat beton harcı döküldüğü sırada, kalıpta çökme meydana geldi. Bu sırada kalıp üzerindeki 4 işçi, betonların arasında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiler, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. İşçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.