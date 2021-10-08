İnşaatta beton dökümünde kalıplar çöktü! Acı haber geldi

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda meydana geldi. Amfi inşaatında beton dökümü sırasında, kalıplarda çökme meydana geldi. Bu sırada tahta tahkimat ve beton yığınları arasında kalan işçiler Bahri Dinç ve Serkan Kemikli yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Bahri Dinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Serkan Kemikli’nin de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Bahri Dinç’in hastaneye gelen yakınları, acı haberin ardından sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.