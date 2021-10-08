İnşaatta beton dökümünde kalıplar çöktü! Acı haber geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri açıklandı Altın sert yükseldiKritik veri açıklandı! Altın sert yükseldi#Altın Fiyatları
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Futbolda dengeleri değiştirecek adım 14 yıl sonra...Futbolda dengeleri değiştirecek adım! 14 yıl sonra...#Muhammed Bin Selman
Can kaybı artıyor Afganistanda Cuma namazına bombalı saldırıCan kaybı artıyor! Afganistan'da Cuma namazına bombalı saldırı#Afganistan
Erdoğandan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğizErdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğiz#12. Ulaştırma Ve Haberleşme Şurası
Prof. Dr. Özlü çağrıda bulundu: Sesimin ulaştığı her vatandaşa öneriyorumProf. Dr. Özlü çağrıda bulundu: Sesimin ulaştığı her vatandaşa öneriyorum#Koronavirüs
Arka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dediArka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dedi#İkea
ABDden savaş çıkaracak hamle Çin küplere bindi, açıklamalar peş peşe...ABD'den savaş çıkaracak hamle! Çin küplere bindi, açıklamalar peş peşe...#ABD
Anneden bebeğe geçebiliyor... 2022de başlayacak Gıdada önemli kararAnneden bebeğe geçebiliyor... 2022'de başlayacak! Gıdada önemli karar#AB
Canlı yayında ölüyorum dedi... Son sözü aşı olduCanlı yayında 'ölüyorum' dedi... Son sözü aşı oldu!#Koronavirüs
Dünyanın en havalı semtleri açıklandı Listede Türkiyeden bir yer var...Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir yer var...#En Havalı Semtler
İçme suyundaki koku harekete geçirdi Korkunç gerçek ortaya çıktıİçme suyundaki koku harekete geçirdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı#İçme Suyu
Ünlü oyuncu artık ne saç boyuyor, ne makyaj yapıyor: Hayat kendini üzmek için çok kısaÜnlü oyuncu artık ne saç boyuyor, ne makyaj yapıyor: Hayat kendini üzmek için çok kısa#Andie Macdowell
104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış! #Kraliyet Gelinlikleri
Parayı önden alıyoruz... Yok artık'Parayı önden alıyoruz...' Yok artık!#Büyücülük
HABERLERGündem Haberleri

İnşaatta beton dökümünde kalıplar çöktü! Acı haber geldi

#Beton#İnşaat#Zonguldak
İnşaatta beton dökümünde kalıplar çöktü Acı haber geldi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, üniversite içindeki amfi inşaatında beton dökümü sırasında kalıplar çöktü, işçilerden Bahri Dinç (60) yaşamını yitirirken, Serkan Kemikli (32) de ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda meydana geldi. Amfi inşaatında beton dökümü sırasında, kalıplarda çökme meydana geldi. Bu sırada tahta tahkimat ve beton yığınları arasında kalan işçiler Bahri Dinç ve Serkan Kemikli yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Bahri Dinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Serkan Kemikli’nin de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bahri Dinç’in hastaneye gelen yakınları, acı haberin ardından sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İnşaatta beton dökümünde kalıplar çöktü Acı haber geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beton#İnşaat#Zonguldak