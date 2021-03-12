MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
GeriGündem İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde inşaat halindeki bir binada birinci kattaki asansör boşluğuna düşen işçi Ramazan Kılıçlı (29), yaralandı.

İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
İlçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bir apartman inşaatında çalışan Ramazan Kılıçlı, dengesini kaybedip birinci kattaki asansör boşluğuna düştü. Yaralanan Kılıçlı’nın mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Ramazan Kılıçlı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi