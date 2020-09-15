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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

İnşaatta 5'inci kattan düşen işçi öldü

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İnşaatta 5'inci kattan düşen işçi öldü
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen Kenan Kaçmaz (45), yaşamını yitirdi.

Manavgat'ta bir inşaatta çalışan işçilerden Kenan Kaçmaz, dün saat 16.00 sıralarında dengesini kaybedip, 5'inci kattan zemine düştü. Düştüğü yerde bulunan demir parçasının göğsünün sol tarafında saplandığı Kenan Kaçmaz, yerde hareketsiz kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kenan Kaçmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaçmaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İncelemeler sırasında sinir krizi geçiren Kenan Kaçmaz'ın bazı arkadaşları güçlükle sakinleştirildi.

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