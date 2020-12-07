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AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 18:21 | Son Güncelleme:

İnşaatın temel kazısından tarihi yapı çıktı

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Bursa'nın İznik ilçesinde, bir evin temel kazısında tarihi eser olduğu değerlendirilen yapı bulundu.

Yeni Mahalle Maltepe Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısındaki işçiler, çalışma yaptıkları sırada tarihi eser benzeri bir yapıyla karşılaştı.

Durumun bildirilmesiyle kazı alanına İznik Müze Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Müze yetkililerinin yaptığı incelemede, tarihi eser olduğu değerlendiren yapının üstü mavi brandayla kapatıldı.

Eserin hangi döneme ait olduğu ve içinden ne çıkacağı yapılacak inceleme sonucunda netlik kazanacak.

İnşaatın temel kazısından tarihi yapı çıktı

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