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Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

İnşaatın çatısından atlayan Suriyeli öldü

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İnşaatın çatısından atlayan Suriyeli öldü
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 3 çocuk babası, Suriye uyruklu İkrıme A. (30), 5 katlı inşaatın çatısından atlayarak, yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli İkrıme A., 5 katlı inşaatın çatısına çıkarak, kendisini boşluğa bıraktı. İkrıme A.'nın atladığını görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, İkrıme A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası İkrıme A.'nın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. İkrıme A.'nın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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