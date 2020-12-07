İHA
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İnşaatın çatısında yürekleri ağza getiren görüntü!
Sultanbeyli’de 3 genç kız, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Korunaksız çatıda müzik eşliğinde poz vererek fotoğraf çekinen gençler yürekleri ağıza getirdi. Tehlikeli oyun anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
MÜZİK EŞLİĞİNDE OYNAYARAK POZ VERDİLER
Yüreklerin ağza geldiği görüntülerde, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısında bir gencin fotoğraf çektiği diğerinin de poz verdiği görülüyor.
Bir süre çatıda kalan gençler, daha sonra geldikleri yerden iniyor.
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