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Haber Giriş: 07.12.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

İnşaatın çatısında yürekleri ağza getiren görüntü!

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İnşaatın çatısında yürekleri ağza getiren görüntü!
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Sultanbeyli’de 3 genç kız, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Korunaksız çatıda müzik eşliğinde poz vererek fotoğraf çekinen gençler yürekleri ağıza getirdi. Tehlikeli oyun anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

MÜZİK EŞLİĞİNDE OYNAYARAK POZ VERDİLER

Yüreklerin ağza geldiği görüntülerde, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısında bir gencin fotoğraf çektiği diğerinin de poz verdiği görülüyor.

İnşaatın çatısında yürekleri ağza getiren görüntü

Bir süre çatıda kalan gençler, daha sonra geldikleri yerden iniyor.

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