İnşaatın çatısında yürekleri ağza getiren görüntü!

MÜZİK EŞLİĞİNDE OYNAYARAK POZ VERDİLER

Yüreklerin ağza geldiği görüntülerde, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısında bir gencin fotoğraf çektiği diğerinin de poz verdiği görülüyor.

Bir süre çatıda kalan gençler, daha sonra geldikleri yerden iniyor.