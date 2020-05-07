Ä°nÅŸaatÄ±n altÄ±ncÄ± katÄ±nda mahsur kalan kÃ¶pek kurtarÄ±ldÄ±

Olay,Â Hamidiye MahallesiÂ Cezaevi Caddesi'ndeki inÅŸaatÄ±n 6'ncÄ± katÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, kimliÄŸi belirlenemeyenÂ 1 kiÅŸinin kovaladÄ±ÄŸÄ±Â 2 kÃ¶pek, inÅŸaata girdi. Durumu fark eden iÅŸÃ§iler de kÃ¶pekleri dÄ±ÅŸarÄ± kovaladÄ±. KÃ¶peklerden biri bina dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±p uzaklaÅŸÄ±rken diÄŸeri 6'ncÄ± katÄ±n balkonuna Ã§Ä±ktÄ±. Burada mahsur kalan kÃ¶peÄŸi iÅŸÃ§iler kurtarmak istedi, ancak kÃ¶peÄŸin havlamasÄ± Ã¼zerine Ã§evreden yardÄ±m istedi. Ã‡evredekiler de itfaiye ekiplerine haber vermeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yoldan geÃ§en Ä°sa Åžahin, kÃ¶peÄŸin kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in yardÄ±m edebileceÄŸini sÃ¶yledi. KÃ¶peÄŸin bulunduÄŸu kata Ã§Ä±kan Åžahin, ilk Ã¶nce kÃ¶peÄŸe ekmek uzattÄ±, ardÄ±ndan daÂ bir sÃ¼re okÅŸayÄ±p, ayaÄŸÄ±ndan yakalayÄ±p kurtardÄ±. Åžahin, kÃ¶peÄŸin boynuna ip baÄŸlayÄ±p binadan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kardÄ±ktan sonra serbest bÄ±raktÄ±. 4 tane kÃ¶pek beslediÄŸini belirten Åžahin, ''Ã‡evredekiler mahsur kalan kÃ¶peÄŸi kurtarmak iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±yorlardÄ±. Ben de yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸimi sÃ¶yledim ve kÃ¶peÄŸi kurtardÄ±m"Â dedi.Â Â



Mahsur kÃ¶peÄŸe yardÄ±m etmek isteyenlerden Orhan Demirkol da ''1 kiÅŸi kÃ¶pekleri kovalÄ±yordu ve kÃ¶pekler inÅŸaata Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ÅŸÃ§iler de Ã§Ä±karmak istedi. Bu sÄ±rada kÃ¶peklerden 1'i binanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ± diÄŸeri de balkonun kenarÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. DÃ¼ÅŸme tehlikesi vardÄ±. O nedenle de itfaiye ekiplerine haber vermek istedik. O sÄ±rada yoldan geÃ§en 1 kiÅŸi kÃ¶peÄŸi kurtardÄ±"Â diye konuÅŸtu.Â