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DHA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 23:53 | Son Güncelleme:

İnşaatın 5'inci kattaki iskelesinden düşen işçi öldü

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İnşaatın 5'inci kattaki iskelesinden düşen işçi öldü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir inşaatın 5'inci kattaki iskelesinden düşen Oktay Karadağ (22), hayatını kaybetti.

Cephe mantolaması yapan Oktay Karadağ, 5’inci katta çalıştığı sırada inşaat iskelesi üzerinde dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan Karadağ, yolda yaşamını yitirdi. Oktay Karadağ'ın cenazesi otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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