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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 11:34,Son Güncelleme:/

İnşaatın 5'inci kadında mahsur kalan köpekler kurtarıldı

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İnşaatın 5'inci kadında mahsur kalan köpekler kurtarıldı
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HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde bir inşaatın 5'inci katında mahsur kalan ve bitkin oldukları gözlenen 2 köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Güngör Mahallesi'nde bulunan ve yapımı süren inşaatın 5'inci katına çıkan 2 köpek, 3 gün boyunca havladı. Çevrede yaşayanların ihbarıyla, aç oldukları sanılan ve bitkin görünen 2 köpeğin kurtarılması için belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uyutarak sakinleştirdikleri köpekleri kurtararak belediyeye ait hayvan kliniğine götürdü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 2 köpek, beslendikten sonra yaşam alanlarına bırakıldı.

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