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BİLECİK (İHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti

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İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti
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Bilecik’te yapımı devam eden inşaatın 4'üncü katından aşağı düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki yapımı devam eden bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaattın 4'üncü katında çalışan kalıp ustası olarak çalışan Nurettin Kaya iddiaya göre, dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Nurettin Kaya olay yerine çağrılan ambulans ile sağlık ekipleri tarafından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Öte yandan, olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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