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İnşaatın 3'üncü katından düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

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#İnşaat#Kalıp Ustası#Şırnak
İnşaatın 3üncü katından düşen kalıp ustası hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 13:24

Şırnak’ın Kumçatı beldesinde, çalıştığı inşaatın 3’üncü katından düşen kalıp ustası Halil Bilgin (39), hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saatlerinde Kumçatı beldesindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı sırada dengesini kaybederek inşaatın 3’üncü düşen kalıp ustası Halil Bilgin, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Bilgin, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bilgin’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İnşaat#Kalıp Ustası#Şırnak

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