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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)-
Haber Giriş: 07.07.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

İnşaatın 11'inci katından düşen işçi öldü

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İnşaatın 11'inci katından düşen işçi öldü

Bilecik'te çalıştığı inşaatın 11'inci katından düşen Afganistan uyruklu Murat Meyde (44), hayatını kaybetti.

Beşiktaş Mahallesi Marmara Caddesi'nde apartman inşaatında çalışan Murat Meyde, 11’inci kattan dengesini kaybedip 2'nci kat boşluğuna düştü. Meyde'nin düştüğünü gören mesai arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Meyde'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Meyde'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

İnşaatın 11inci katından düşen işçi öldü

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