İnşaata indirilen tuğlalar otomobilin üzerine devrildi

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Olay, dün saat 13.45 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaata getirilen tuğlaları indirmek için şoför TIR'ı sokak ortasında durdurdu. Bu sırada yol kenarında park halinde olan iki otomobil de güvenlik nedeniyle bulunduğu yerden başka bir yere alındı. Otomobil sahibi Ayşegül A. da herhangi bir zarar gelmemesi için aracını park ettiği yerden alarak biraz daha ileriye bıraktı. Ayşegül A. evine girdikten sonra şoförü TIR'ı ileri aldı.

OTOMOBİLDE BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Forklift yardımıyla TIR dorsesindeki tuğlalar inşaat alanına taşınmaya başlandı. Forkliftle bir palet tuğla kaldırılırken, başka palet de hareket edip Ayşegül A.'nın otomobilinin üzerine devrildi. Olay anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hemen yanından geçen kişinin tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Devrilen tuğla paleti nedeniyle otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

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"ÇOCUKLARIMLA O ARACIN İÇİNDE OLABİLİRDİM"

Otomobilin sahibi Ayşegül A., "Sabah kalktığımda TIR aracımın yanındaydı. Ben aracımı herhangi bir düşme ihtimaline karşı ileri tarafa aldım. Ondan sonra TIR tekrar benim aracıma paralel olarak gelmiş. Dikkatsiz bir çalışma sonucu tuğla balyası olduğu gibi aracın üstüne düşmüş. Çok tehlikeli bir durum, ben çocuklarımla o aracın içinde olabilirdim. Burası okul yolu, bir sürü çocuk geçiyor o saatlerde. Kaza ama tamamen ihmalden. Sonuç itibariyle zararımızın karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Allah'tan hiçbir canlının başına bir şey gelmedi en önemlisi bu." diye konuştu