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Bodrum'da yasaklara uymayanlara 7 milyon 531 bin lira ceza

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#İnşaat Yasakları#Bodrum#Ceza
Bodrumda yasaklara uymayanlara 7 milyon 531 bin lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 16:53

Muğla'nın turistik ilçelerinden Bodrum’da 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasaklarına uymayan firmalara toplam 7 milyon 531 bin 177 lira ceza verildi.

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 Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasaklarına uymayan firmalara toplamda 7 milyon 531 bin 177 lira cezai işlem uygulandı.

Bodrumda yasaklara uymayanlara 7 milyon 531 bin lira ceza


584 İŞLEM YAPILDI

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da 15 Mayıs'ta inşaat yasakları başladı. Aradan geçen sürede zabıta ekiplerince Bodrum genelinde denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda, 461'i inşaat şantiyesi ve beton firmaları, 123'ü aracılara olmak üzere toplam 584 işlem yapıldı.

Bodrumda yasaklara uymayanlara 7 milyon 531 bin lira ceza

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7 MİLYON 531 BİN 177 LİRA CEZA

Karşılığında toplam 7 milyon 531 bin 177 lira cezai işlem uygulandı. Ekiplerin, Bodrum genelinde denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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#İnşaat Yasakları#Bodrum#Ceza

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