Bodrum'da yasaklara uymayanlara 7 milyon 531 bin lira ceza

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasaklarına uymayan firmalara toplamda 7 milyon 531 bin 177 lira cezai işlem uygulandı.



584 İŞLEM YAPILDI

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da 15 Mayıs'ta inşaat yasakları başladı. Aradan geçen sürede zabıta ekiplerince Bodrum genelinde denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda, 461'i inşaat şantiyesi ve beton firmaları, 123'ü aracılara olmak üzere toplam 584 işlem yapıldı.

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7 MİLYON 531 BİN 177 LİRA CEZA

Karşılığında toplam 7 milyon 531 bin 177 lira cezai işlem uygulandı. Ekiplerin, Bodrum genelinde denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.