İnşaat mühürlendi

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Dün saat 16.00 sıralarında mühürlenen binanın önünde açıklama yapan İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, “Kanundan gelen yetkimiz dahilinde mühürleyerek inşaatı durdurmuş durumdayız. Bundan sonra encümen bir karar alacak ve 1 ay süre vereceğiz. Yasal koşulların uygun hale getirilmesini talep edeceğiz. Aksi halde yıkım kararını almak durumunda kalacağız” dedi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise İlim Yayma Vakfı’nın kamuoyunda gösterilen duyarlılığa kayıtsız kalmayıp haklarından feragat etmelerinin önemli olduğuna dikkat çekip, “Vakfın bu duruşu teşekkürü hak etmektedir” dedi.

‘DURMUŞ İNŞAAT MÜHÜRLENDİ’

İlim Yayma Vakfı’ndan dün yapılan “Her türlü fedakarlığa hazırız” açıklamasının ardından bugün de vakfın başkan vekili Nurettin Alan, mühürleme işlemi hakkında açıklamada bulundu. Alan, “Konuyla ilgili daha önce açıklama yaptık. Sosyal medyadaki tepkileri anlayışla karşıladığımızı belirtmiş, inşaatı durdurduğumuzu söylemiştik. Açıklamalarımızı yaptıktan sonra inşaatı durdurduk. Hal böyleyken durmuş bir inşaatın mühürlenmiş olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” dedi.