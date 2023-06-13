İnşaat mühendisi Antalya'da zincirleme kazada hayatını kaybetti

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Kaza, gece saatlerinde Kundu Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı'nda meydana geldi. Dindar Öztürk'ün kullandığı 07 BHT 582 plakalı kapalı kasa kamyonet, Mustafa Er'in kullandığı 07 BCE 258 plakalı midibüs ile Yaşar Aydın'ın kullandığı 07 YSR 88 plakalı otomobille çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada inşaat mühendisi Yaşar Aydın, ağır yaralandı.

Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamadı. Aydın'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Aydın'ın cenazesi, Serik ilçesi Burmahancı Mahallesi'nde toprağa verilecek. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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