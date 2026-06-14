İnşaat malzemeleri satılan iş yerinde yangın: 6 kişi yaralandı

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Yangın, akşam saatlerinde Atakent Mahallesi’nde 10 katlı bir apartmanın zemin katında inşaat malzemeleri satışının yapıldığı iş yerinde çıktı. İş yerinden dumanların yayıldığı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla Mehmet Akif İnan Hastanesine sevk edildi. İş yeri sahibi ise değerli bazı malzemeleri dışarı çıkarmak isterken yüzünden yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler kontrol altına alırken, apartmandaki daireler yoğun dumandan zarar gördü. Bunun üzerine bina sakinleri ile iş yeri sahipleri arasında arbede çıktı.

Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri önlem aldı. İş yerinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.