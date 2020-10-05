MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİnşaat kenarında bebek cesedi bulundu
GeriGündem İnşaat kenarında bebek cesedi bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ercan KAYLI / DALAMAN (Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 16:14 | Son Güncelleme:

İnşaat kenarında bebek cesedi bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnşaat kenarında bebek cesedi bulundu
Abone Olgoogle-news

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir inşaatın kenarında beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş halde erkek bebek cesedi bulundu.

Merkez Mahallesi, Damla Sokak'taki bir apartman inşaatının kenarında saat 09.30 sıralarında bir beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş bebek olduğunu fark edenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde yeni doğduğu anlaşılan erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesini ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çevredeki mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek incelemeye aldı. Öte yandan bebeğin annesinin bulunabilmesi için son zamanlarda hastanelerdeki doğum kayıtlarının da incelemeye alındığı bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle