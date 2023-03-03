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İnşaat işçisi, doğum gününde iskeleden düşerek hayatını kaybetti

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#Bursa#İş Kazası#Mustafakemalpaşa
İnşaat işçisi, doğum gününde iskeleden düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 17:25

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 katlı binanın dışına kurulan iskeleden düşen inşaat işçisi Yılmaz Şahin (51), hastanedeki 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Doğum gününde yaşamını yitiren Şahin, bugün toprağa verildi.

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Olay, 28 Şubat'ta Lalaşahin Mahallesi Aralık Yolu'ndaki 3 katlı bina inşaatında meydana geldi. İnşaat işçisi Yılmaz Şahin, 3’üncü kata kurulan iskeleden düşerek ağır yaralandı.

İnşaat işçisi, doğum gününde iskeleden düşerek hayatını kaybetti

Ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şahin, dün akşam yaşamını yitirdi. Doğum gününde yaşamını yitirdiği öğrenilen 4 çocuk babası Yılmaz Şahin, bugün düştüğü inşaatın karşısında bulunan, Yeni Lalaşahin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İnşaat işçisi, doğum gününde iskeleden düşerek hayatını kaybetti

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#Bursa#İş Kazası#Mustafakemalpaşa

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