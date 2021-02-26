İnşaat işçisi 6 metre yükseklikten düştü...

Olay, öğle saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Gül Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işçisi Muzaffer Aksoy, çalışırken dengesini kaybederek 6 metreden inşaatın kazılan temel çukuruna düştü. Aksoy'un düştüğünü gören çevredeki arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aksoy'u düştüğü noktadan çıkartamayınca AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler Aksoy’u düştüğü yerden itfaiye sepetiyle çıkardı. ilk müdahalesi olay yerindeki sağlık görevlilerince yapılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi