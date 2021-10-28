İnşaat hayali, fatura gerçek! Tutuklanan milli eğitim müdürü hakkında şok detay

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
İstenmeyen adam olan Burak Yılmazdan flaş hamle Başkan da gördüİstenmeyen adam olan Burak Yılmaz'dan flaş hamle! 'Başkan da gördü'#Burak Yılmaz
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Türkiye, Şebneme ağladı Suç makinesi çıkan katili tutuklandı... Anneden yürek yakan ağıtTürkiye, Şebnem'e ağladı! Suç makinesi çıkan katili tutuklandı... Anneden yürek yakan ağıt#Şebnem Şirin
Bakan Akar’dan muhalefete tezkere yanıtı: Arkasında bir şey aramaya gerek yokBakan Akar’dan muhalefete tezkere yanıtı: Arkasında bir şey aramaya gerek yok#Milli Savunma Bakanı
Bakan Çavuşoğlundan CNN TÜRKte flaş açıklamalar: Her toplantıda bizi şikayet ediyor çocuk gibi ağlıyorBakan Çavuşoğlu'ndan CNN TÜRK'te flaş açıklamalar: Her toplantıda bizi şikayet ediyor çocuk gibi ağlıyor#Mevlüt Çavuşoğlu
Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda şoke oldu: 20 dakika bekledi...Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da şoke oldu: 20 dakika bekledi...#Taksi
Bu kez İngiliz şirketler... Uzun vadeli planlama yapılması gereken bir ülke Türkiyeye talep yağıyorBu kez İngiliz şirketler... "Uzun vadeli planlama yapılması gereken bir ülke" Türkiye'ye talep yağıyor#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
15 Ekim 2021 itibarıyla... Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı'15 Ekim 2021 itibarıyla...' Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı#Şahap Kavcıoğlu
Genç kızın hayatını kâbusa çevirdi: KorkuyorumGenç kızın hayatını kâbusa çevirdi: 'Korkuyorum'#İzmir
Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mıDeğişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Onca servete sahip ama Angelina Jolie çocuklarını eski giysilerle büyütüyorOnca servete sahip ama Angelina Jolie çocuklarını eski giysilerle büyütüyor#Angelina Jolie
Lisede büyük skandal... Görüntüler infial yarattıLisede büyük skandal... Görüntüler infial yarattı!#ABD
Onunla sağlıklı bir cinsel yaşam sürmek zor, çünkü...Onunla sağlıklı bir cinsel yaşam sürmek zor, çünkü... #Will Smith
En değerli zafer Türkiyede başlayan form grafiği devam ediyorEn değerli zafer! 'Türkiye'de başlayan form grafiği devam ediyor'#Formula 1
HABERLERGündem Haberleri

İnşaat hayali, fatura gerçek! Tutuklanan milli eğitim müdürü hakkında şok detay

#Adana#Milli Eğitim Müdürü#Polis
İnşaat hayali, fatura gerçek Tutuklanan milli eğitim müdürü hakkında şok detay

Adana Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihalelerine fesat karıştırıp devleti 60 milyon TL zarara uğrattıkları gerekçesiyle tutuklanan ve operasyondan bir gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’un müteahhitlerden topladığı yaklaşık 1 kilo altınla kaçarken otoyolda yakalandığı ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 10 okul müdürünün, anlaştıkları inşaat mühendisleriyle birlikte sahte fatura düzenleyerek hayali işlerden yüklü miktarda vurgun yaptıkları belirlendi.

Haberin Devamı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi. Ekipler, savcılıktan alınan izinle belirlenen adreslere 14 Ekim’de şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, aralarında çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen müteahhit Tevfik Taştimur, görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 200’e yakın şüpheli gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden bir kısmı serbest bırakılırken, 87 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21’i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 66 kişiden, aralarında bir gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yardımcısı Kazım Baran, şube müdürü Kemal Bayhan ve müteahhit Tevfik Taştimur’un da bulunduğu 8 kişi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haberler:

İngiltere'den kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam!Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldüZeynep Demirel'den Volkan Demirel'e doğum günü mesajı: İlk günkü gibi aşık bir çift değiliz artık...

1 KİLO ALTINLA KAÇARKEN YAKALANMIŞ

Haberin Devamı

Operasyon günü durumdan şüphelenen Veysel Durgun’un Muş’a gitmek üzere yola çıktığı ve polis ekiplerince otoyolda yakalandığı belirtildi. Durgun’un otomobilinde yapılan aramada ise müteahhitlerden topladığı değerlendirilen ziynet eşyalarıyla birlikte yaklaşık 1 kilo altın ele geçirildi.

HAYALİ İNŞAAT İŞLERİNE, SAHTE FATURA

Operasyonda gözaltına alınan 10 okul müdürünün, görev yaptıkları okul binalarının güçlendirilmesi ve çatı onarımı gibi işler için ödenek istediği, anlaştıkları inşaat mühendisleriyle birlikte sahte fatura düzenleyerek hayali işlerden yüklü miktarda vurgun yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle bir okuldan yaklaşık 800 bin TL haksız kazanç elde ettikleri kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Milli Eğitim Müdürü#Polis

BAKMADAN GEÇME!

İngiltereden kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalının ödeyeceği rakam

İngiltere'den kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam!

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Zeynep Demirelden Volkan Demirele doğum günü mesajı: İlk günkü gibi aşık bir çift değiliz artık...

Zeynep Demirel'den Volkan Demirel'e doğum günü mesajı: İlk günkü gibi aşık bir çift değiliz artık...

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu