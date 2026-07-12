İnşaat halindeki binada çukura düştü! Gazetecilere “Sinema mı oynatıyoruz" diye tepki gösterdi

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Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2811 Sokak'ta atıl durumda bulunan inşaat halindeki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

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İhtiyaç gidermek amacıyla binaya girdiği öne sürülen giren Osman K., içeride bulunan sertleşmiş boya kovalarına çarparak dengesini kaybetti ve 3,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Çukurda mahsur kalan Osman K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin uzattığı merdivenle çukurdan çıkan Osman K.'ya, sağlık ekibi müdahale etti.

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HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çukurdan çıkınca kendisini görüntüleyen basın mensuplarını gören Osman K., "Ne çekiyorsunuz. Burada sinema mı oynatıyoruz" dedi. Kolundan yaralanan Osman K., tedbir amaçlı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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