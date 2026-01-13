Ä°nÅŸaat ÅŸirketinden ilginÃ§ jest: Kimse bakmadan geÃ§emiyor | Bu tam bir Karadeniz zekasÄ±

Haberin DevamÄ±

TÃ¼rkiye'de insanlarÄ±n izlemekten Ã§ok keyif aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸeylerin baÅŸÄ±nda ÅŸantiye alanlarÄ± ve iÅŸ makinelerini izlemek geliyor. Ä°nsanlar, kimi zaman saatlerce iÅŸ makinesi ve ÅŸantiye alanlarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± izleyebiliyor.

Ordu'da faaliyet gÃ¶steren bir inÅŸaat firmasÄ± da Karadenizli zekasÄ±nÄ± konuÅŸturdu. Firma, AltÄ±nordu ilÃ§esi Yeni Mahalle'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yeni projesi iÃ§in 'ÅŸantiye izleme alanÄ±' oluÅŸturdu. Nostalji ÅŸeklindeki televizyon temasÄ± ile tasarlanan ve boÅŸ bÄ±rakÄ±lan alandan insanlar, adeta 'ata sporu' gibi adlandÄ±rÄ±lan iÅŸ makineleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± izleyebilecek. Televizyon tasarÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±nda 'ÅŸantiye izleme alanÄ±' yazan ve dikkat Ã§eken uygulama, vatandaÅŸlarÄ±n de beÄŸenisini kazanÄ±rken, Karadenizli insanlarÄ±n kÄ±vrak zekasÄ± akÄ±llara geliyor.Â

"Ä°NSANLARIMIZ BU ALANLARI Ä°ZLEMEYÄ° SEVÄ°YOR"

Projenin zekice olduÄŸunu sÃ¶yleyen Emrah Ã–zkan, "Ben de dÃ¼n gÃ¶rdÃ¼m ve dikkatimi Ã§ekti. Buradan geÃ§en vatandaÅŸlarÄ±n Ã§ok dikkatini Ã§ekiyor. Kim tasarladÄ± ise kendisini tebrik ediyorum. Ä°nsanÄ±mÄ±z bÃ¶yle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§ok seviyor. Buradan geÃ§en vatandaÅŸlar zaten iÅŸ makinelerinin nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± izliyorlar. Onlar iÃ§in de eÄŸlenceli vakit oluyor" dedi.Â

"KARADENÄ°Z Ä°NSANINA YAKIÅžAN BÄ°R DÃœÅžÃœNCE"

Mahallede esnaf olan Eftal Olgun da gÃ¼zel ve deÄŸiÅŸik bir proje olduÄŸunu belirterek, "Karadeniz insanÄ±na yakÄ±ÅŸan bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce. Ä°nsanlarÄ±n Ã§ok dikkatini Ã§ekiyor, burada olup bitene bakÄ±yorlar. Bilgisi olan, olmayan bilgi veriyor. BurasÄ± kapalÄ± olsa insanlarda merak olurdu. Bu zaten en bÃ¼yÃ¼k hobimiz, yapÄ±lan bir ÅŸeyin de nasÄ±l ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"GÃœNDE YAKLAÅžIK BÄ°N KÄ°ÅžÄ° BURAYI Ä°ZLÄ°YOR"

ErdoÄŸan Ã‡akar ise merak eden insanlar iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce olduÄŸunu belirterek, "YapanlarÄ±n eline saÄŸlÄ±k. Burada yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi alanÄ± izliyor, bu tam Karadenizli zekasÄ±" ifadelerine yer verdi.