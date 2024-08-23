İnşaat durduruldu, soruşturma açıldı! Boğaz’daki ünlü ‘kaçak’

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Adnan Oktar’ın kiracısı olduğu, kapıda silahlı güvenliklerin nöbet tutması ve gelip giden lüks arabalar nedeniyle bölgede ‘kozmik malikâne’ olarak bilinen Vaniköy’deki Boğaz manzaralı villalar, Oktar ve suç örgütüne yönelik operasyonlar sonrasında gündeme gelmişti. Daha sonra Boris Borisenko isimli Rus işinsanı tarafından ünlü milyarder Roman Abramoviç adına 26 milyon dolara satın alındığı iddia edilen malikânede hummalı bir tadilat başladı.



İBB MÜHÜRLEMİŞTİ

Eski Üsküdar Belediyesi Başkanı Türkmen’in ‘kaçak inşaat’ yapıldığına ilişkin paylaşımıyla malikâne bir kez daha gündeme geldi. Türkmen’in paylaşımının ardından, Boğaziçi’nde ön görünümden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü tarafından dün şu açıklama yapıldı: “Geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkıldı. Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunuldu. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlendi. Ancak yapılan denetimler sonucunda yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edildi. Bu durum üzerine 16 Ağustos 2024 tarihinde inşaat mühürlenerek faaliyetten men edildi ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirildi.”





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RUHSATSIZ İNŞAAT

Kaçak inşaat çalışmasının devam ettiği iddialarına ilişkin dün sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ekipler, inceleme yapmak üzere malikânenin bulunduğu bölgeye gitti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Müdürlüğü’nce söz konusu alanda yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti tespit edildiği belirtilip şöyle denildi: “İnşaat bakanlığımız tarafından durdurulmuştur.”

‘İSTANBUL’UN MUHAFIZIYIZ’

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kaçak yapıyla ilgili olarak “Süreci layıkıyla takip ederiz. Hak yedirmeyiz. Hukuku çiğnetmeyiz. Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız, gereğini yaparız. Kimse bundan şüple etmesin. Bu yönüyle Boğaz’ı da koruyan biziz. Biz şehrin muhafızıyız” diye konuştu.

ADALET BAKANI TUNÇ: MÜSAADE EDİLMEYECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, villa inşaatıyla ilgili soruşturma başlatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu: “İstanbul’un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesi uyarınca ‘imar kirliliğine neden olma’ suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarağından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın gözbebeği İstanbulumuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”

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ADNAN OKTAR’DAN ABRAMOVİÇ’E...

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren araştırmaların ardından Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik 11 Temmuz 2018’de eşzamanlı operasyon başlatmıştı. Operasyonun hedefindeki en kilit noktalardan biri olarak Adnan Oktar’ın kadın ve erkek müritleriyle yaşadığı Vaniköy’deki 2 villadan oluşan bu malikâne olmuştu. Özel harekât polisleri destekli ekipler villaya girerken, Adnan Oktar malikânenin arkasında bulunan gizli geçitten kaçmış, kaçtığı aracın önü Sarıyer’de kesilerek yakalanmıştı. Genç kadınların malikânede zorla tutularak, cinsel istismarda bulunulduğu iddia edilmişti.





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10 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNDE

Olayın ardından satışa çıkarılan evlere, emlak piyasasında 14 milyar lira değer biçilmiş ancak, bu para mülkiyet sahibi tarafından az bulunmuştu. Mülkiyeti Mustafa Cüre’ye ait olan 10 dönümlük arazideki iki villadan oluşan malikâne, geçen yıl İngiltere merkezli Pure Fueloil isimli şirketin sahibi Boris Borisenko tarafından 26 milyon dolara satın alınmıştı. Ancak evlerin gerçek sahibinin ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç olduğu iddia edilmişti.

HİLMİ TÜRKMEN: NİYE DURDURMADILAR

Hilmi Türkmen Hürriyet’e şunları söyledi: “Üç hasır beton yapıncaya kadar neredeymiş Büyükşehir? Nasıl şimdi ‘mühürledik’ diyor. Madem mühürledin, engel olacaktın, müsaade etmeyecektin. Daha temeldeyken niye durdurmadın. Adam ne güzel çevirmiş. Giriş yasak oralara. Nasıl oluyor bu iş? Dağ başı mı burası?“