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Esenler'de inşaat çalışmasında hasar oluşan binalar mühürlendi

Güncelleme Tarihi:

#Esenler#İstanbul#İnşaat
Esenlerde inşaat çalışmasında hasar oluşan binalar mühürlendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 13:03

Esenler'de inşaat çalışması sırasında bitişik durumdaki iki binada çatlaklar oluştu. Binalar tedbir amaçlı boşaltılıp, mühürlendi. Bina sakini Recep Ali Karamahmutoğlu, "Burada hafriyat alıyorlardı. Bu sırada binada çatlama oldu. Arkadaşlara söyledik 'Deprem sabahı bunu yapmayın' dedik. Ancak, 'Biz ruhsat aldık, yapacağız ' dedi." ifadelerini kullandı

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Fatih Mahallesi 204 Sokak'ta 15 Şubat Çarşamba günü inşaat çalışması sırasında, bitişik durumdaki binalarda hasar oluştu. Binalardan birinde belirgin çatlaklar oluşması nedeniyle belediye ekipleri, iki binayı tahliye ederek, mühürledi. Bina sakinlerinden bazıları akrabalarının yanına yerleşirken, diğerleri belediye tarafından otellere yerleştirildi.

Esenlerde inşaat çalışmasında hasar oluşan binalar mühürlendi

Binaların durumuyla ilgili sonuçların 20 Şubat Pazartesi günü belirleneceği öğrenildi.

Esenlerde inşaat çalışmasında hasar oluşan binalar mühürlendi

"BİNADA ÇATLAMA OLDU SONRA İKİ BİNAYI BOŞALTTILAR"

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Bina sakini Recep Ali Karamahmutoğlu, "Burada hafriyat alıyorlardı. Bu sırada binada çatlama oldu. Sonra gelip iki binayı da boşaltılar. Büyük hilti ile kırma işlemleri yapılıyordu, bina sallanıyordu. Arkadaşlara söyledik 'Deprem sabahı bunu yapmayın' dedik. Ancak, 'Biz ruhsat aldık, yapacağız ' dedi.

Esenlerde inşaat çalışmasında hasar oluşan binalar mühürlendi

Aramızda tartışma çıktı, çalışmaya devam ettiler. Sonra da bunlar yaşandı. Bir binada çatlaklar var, diğer binada bir şey gözükmüyor. 21 daire boşaltıldı, hepimiz ayrı ayrı yerlere yerleştik, perişan olduk. Belediye pazartesi günü karar vereceklerini söyledi" dedi.

Esenlerde inşaat çalışmasında hasar oluşan binalar mühürlendi

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#Esenler#İstanbul#İnşaat

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