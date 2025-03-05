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İnşaat çalışmasında 45 metre derine inilince sürprizle karşılaştılar: 3 gündür yanıyor

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#Kocaeli#Gaz#İnşaat
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 10:25

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metro projesi için yapılan zemin etüdü sondaj çalışmasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı. Kazı sırasında açığa çıkan gaz, 3 gündür yanmaya devam ediyor.

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Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı.

İnşaat çalışmasında 45 metre derine inilince sürprizle karşılaştılar: 3 gündür yanıyor

Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi. Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürerken, gazın yanışı ise 3 gündür devam ediyor.

İnşaat çalışmasında 45 metre derine inilince sürprizle karşılaştılar: 3 gündür yanıyor

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Ayrıca, 17 Şubat'ta Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta metro inşaatı için yapılan sondaj çalışmasında, yaklaşık 47 metre derinlikte yüzeye çıkan gaz alev almıştı. Yapılan incelemelerde gazın türünün metan gazı olduğu tespit edilmişti. 14 gün yanan Bedir Sokak'taki metan gazı, dün gece saatlerinde söndürülmüştü. Bugün AFAD ekipleri olay yerine gelerek, gerekli incelemeler yaptı.

İnşaat çalışmasında 45 metre derine inilince sürprizle karşılaştılar: 3 gündür yanıyor

İnşaat çalışmasında 45 metre derine inilince sürprizle karşılaştılar: 3 gündür yanıyor

İnşaat çalışmasında 45 metre derine inilince sürprizle karşılaştılar: 3 gündür yanıyor

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#Kocaeli#Gaz#İnşaat

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