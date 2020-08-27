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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 14:23 | Son Güncelleme:

İnşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi ağır yaralandı

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İnşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi ağır yaralandı
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ANTALYA'da 7 katlı binanın dış cephe boyasını yaptıkları sırada, üzerinde oldukları inşaat asansör halatının kopması sonucu 2'nci kattan düşen Mustafa Söğütalan (40) ve Kemal Ağıl (35), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1432 sokakta meydana geldi. Bir apartmanın 2’nci katında, dış cephe boyasını yapan Mustafa Söğütalan ve Kemal Ağıl, inşaat asansörüne çıkarak çalışmaya başladığı sırada asansörün halatı koptu. Beton zemine düşen 2 işçiye, ilk müdahaleyi apartman sakinleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 2 işçiyi ambulansla özel hastaneye kaldırdı.

Mustafa Söğütalan ve Kemal Ağıl’ın durumlarının ağır olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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