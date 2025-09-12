×
İnşa ettikleri binalara astılar! 78 çarşafla Kartalkaya acısı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 17:04

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında eşini ve kızını kaybeden iş insanı Rıfat Doğan, inşa ettikleri binaların pencerelerine ölen 78 kişiyi simgeleyen 78 çarşaf astı.

Kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirirken 133 kişi yaralandı. Sömestr tatili için otelde bulunan Ceren Yaman Doğan (45) ile Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi kızı Lalin Doğan (17) da hayatını kaybetti.

Yangında eşini ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, Paşaköy Mahallesi D-100 kara yolu kenarında inşa ettikleri binaların pencerelerine yangın faciasının simgesi olan beyaz çarşaflar astı.

Doğan, yangından kurtulmak isteyenlerin odalardaki çarşafları birleştirip pencerelerden sarkıttıkları ve facianın en acı detayları arasında yer alan beyaz çarşaflardan ölenlerin anısına 78 çarşaf ile ‘İhmal değil olası kast’ yazılı pankart astı.

#Kartalkaya Yangını#Otelde Yangın#Beyaz Çarşaflar

