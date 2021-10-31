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İnönü’süz 14 yıl geçti

#Erdal İnönü#SHP#İsmet İnönü
İnönü’süz 14 yıl geçti

Türk siyasetinin ‘fizikçi bilim insanı ve gülen yüzü’ Erdal İnönü, 14’üncü ölüm yıldönümünde anılıyor. Erdal İnönü’nün SHP’si 1989 yılında 67 il belediye başkanlığının 39’unu alarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün üç çocuğundan biri olan Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü’nün yaşamını yitirmesinin üzerinden 14 yıl geçti. 31 Ekim 2007’de vefat eden Erdal İnönü, ‘siyasetin gülen yüzü’ oldu ve bir bilim insanı olarak Türk siyasetinde iz bıraktı.

İsmet ve Mevhibe İnönü’nün ortanca çocuğu olan Erdal İnönü, 6 Haziran 1926’da Ankara’da dünyaya geldi. 1947’de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Matematik Bölümü’nü bitirdi, Kaliforniya Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora eğitimi gördü. Sevinç İnönü ile 1957’de evlenen İnönü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) rektörlüğü yaptı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra öğretim üyeliğini bırakarak siyasete girdi.

İnönü’süz 14 yıl geçti
Merhum İsmet İnönü, oğlu Erdal ve çocuklarıyla.

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Kurulmasına öncülük ettiği Sosyal Demokrasi Partisi’nin (SODEP) genel başkanı olan İnönü, partisi ile Halkçı Parti’nin birleşmesinde de etkin bir rol oynadı. Bu birleşmenin ardından Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) adıyla Türk siyaset hayatında yerini alan partinin genel başkanı İnönü oldu. Erdal İnönü liderliğindeki SHP, Anavatan Partisi’nin (ANAP) iktidarda bulunduğu 1989 yerel seçimlerinde oyların yüzde 28.7’sini alarak birinci parti konumuna yükseldi, 67 il merkezindeki belediye başkanlıklarının 39’unu kazandı.

İnönü’süz 14 yıl geçti
İnönü, merhum Turgut Özal’a bayram şekeri uzatırken, siyasetin tadını hiç kaçırmak istemezdi.

CHP’NİN ONURSAL GENEL BAŞKANI

İnönü’nün yeniden genel başkan seçildiği 1992’deki SHP kurultayı sonrası, Baykal ve ekibi SHP’den ayrılarak 12 Eylül 1980 darbesinin ardından kapatılan CHP’yi yeniden açtı. SHP ile CHP’nin birleştiği 1995’teki kurultayda CHP’nin “Onursal Genel Başkanı” seçilen İnönü, DYP-CHP koalisyon hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı oldu. Sonrasında aktif siyaseti bırakarak, siyasi kariyerini noktaladı.

İnönü’süz 14 yıl geçti
Erdal İnönü, halkla iç içe olmayı sever, sık sık Anadolu illerini ziyaret ederdi.

Tekrar öğretim üyeliğine dönen İnönü, hastalığı nedeniyle ABD’ye tedavi olmaya gitti. ABD’deki hastanede, 31 Ekim 2007’de 81 yaşında yaşamını yitiren İnönü’nün cenazesi Ankara’ya nakledildi. İnönü’nün naaşı, TBMM’de yapılan devlet töreninin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

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#Erdal İnönü#SHP#İsmet İnönü

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