İnönü Üniversitesi’nde 2. kez 7’li çapraz organ nakli

Haberin Devamı

Dünya tıp tarihine geçecek önemli bir operasyonu İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü ikinci kez gerçekleştirdi. Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, 7 donör ve 7 alıcıdan oluşan yedili çapraz karaciğer nakliyle ilgili şu bilgileri verdi:

TARİHİ BİR OPERASYON

“Bu operasyon, dünya tarihinde ikinci kez yapılıyor ve ilki de yine Malatya’da gerçekleştirilmişti. Önümüzdeki 50 yıl içinde dünyanın başka bir yerinde bu büyüklükte bir operasyonun gerçekleştirilmesini mümkün görmüyorum. Şimdiye kadar dünyada 7 tane dörtlü çapraz karaciğer nakli yapıldı, bunların hepsi Malatya’da gerçekleştirildi. 3 tane altılı, 3 tane beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı. Bunların da hepsi burada gerçekleştirildi. Yedili çapraz karaciğer naklini yine ilk kez biz yapmıştık, bugün tarihi bir gün, ikinci yedili çapraz karaciğer naklini de biz yaptık.

Haberin Devamı

50 CERRAH AYNI ANDA...

Aynı anda 14 ameliyathanede yürütüldü ve 50 cerrah aktif olarak çalıştı. Anestezistler, hemşireler, yardımcı personel, anestezi ve radyoloji teknisyenleri de dahil edildiğinde, toplamda 120 kişi bu operasyonlarda görev aldı. Böylesi karmaşık operasyonlar için güçlü bir ekip, gelişmiş fiziki olanaklar ve ileri tıbbi teçhizat gerekiyor. Burada inanılmaz bir eğitim potansiyeli var, genç akademisyenler yetişiyor ve her ne kadar bazıları Batı’ya göç etse de güçlü yapımız hiçbir şekilde zayıflamıyor.

BİR HASTA KIRIM’DAN GELDİ

7 canlı vericili karaciğer nakli içerisinde bir hastamız Kırım’dan başvurdu. Annesiyle birlikte geldi, uzun zamandan beri karaciğer nakli bekleyen bir kız çocuğu, bu çapraz karaciğer nakli sayesinde bir hastamızdan karaciğer grefti bulabildi, annesi de başka bir hastaya karaciğer verdi. Son derece iyi bir sonuç elde edebildik diyebilirim.”

Haberin Devamı

‘DÜNYADA ÖNCÜYÜZ’

Türkiye ve yurtdışından birçok hastanın İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü’ne başvurarak sağlıklarına kavuştuklarını vurgulayan Yılmaz, “Bugün sanıyorum ki bu yılın 200’üncü karaciğer naklini yapıyoruz. Şimdiye kadarki yaptığımız çapraz karaciğer nakli sayısı 157. Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kırım ve Yemen gibi ülkelerden gelen hastalar da çapraz karaciğer nakli sayesinde tedavi olma şansı yakalıyor. Çapraz karaciğer nakil sisteminin şu anda tüm dünyadaki küresel öncüsüyüz diyebiliriz” dedi.