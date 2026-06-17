İnönü Üniversitesi tarihe geçti... Dünyanın ilk sekizli organ nakli

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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü, dünya tıp tarihine geçecek bir başarıya daha imza attı. Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğindeki ekip, dünyanın ilk eşzamanlı sekizli çapraz karaciğer naklini gerçekleştirerek organ nakli alanında yeni bir sayfa açtı. Daha önce dünyanın ilk canlıdan dörtlü, beşli, altılı ve yedili çapraz karaciğer nakillerini gerçekleştiren merkez, bu operasyonla kendi rekorunu geliştirmiş oldu.

Operasyonlarda 150 sağlıkçının emeği var

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EŞZAMANLI 16 AMELİYAT

Sekizli çapraz karaciğer nakli kapsamında 8 verici ve 8 alıcı olmak üzere toplam 16 ameliyat eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Türkiye’de karaciğer nakillerinin yaklaşık yüzde 80’i canlı vericilerden gerçekleştiriliyor. Ancak vericilerin önemli bir bölümü kendi yakınlarıyla tıbben uyum sağlayamıyor. Bu noktada çapraz nakil sistemi devreye giriyor. Çapraz nakillerde, bir hastaya organ veremeyen verici başka bir hastayla eşleştirilirken, onun yakını da farklı bir hastaya donör olabiliyor. Böylece uyumsuzluk sorunu bilimsel eşleştirme yöntemleriyle aşılabiliyor. Malatya’daki üniversitede bu başarıda ABD’deki Türk biliminsanlarının da önemli bir katkısı var. Nakillerin algoritması Boston College ekonomi profesörleri Tayfun Sönmez ve Utku Ünver tarafından geliştirilen eşleştirme modeliyle yürütülüyor.

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OPERASYONLAR 22 SAAT SÜRDÜ

22 saat süren operasyon için enstitünün ameliyathane ve yoğun bakım kapasitesinin büyük bölümü kullanılırken; cerrah, anestezi uzmanı ve hemşire olmak üzere 150 sağlık personeli görev aldı.

PROF. DR. SEZAİ YILMAZ: 9’LU VE 10’LU DA YAPABİLİRİZ

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, “9’lu, 10’lu çapraz karaciğer nakilleri bile yapılabilir. Uygun fiziki olanaklar, operasyon teçhizatı ve karaciğer nakil ekibi olarak bu kadar geniş transplantasyonu yapmaya muktedir bir yapımız var. Amaç çoklu çapraz yapmak değil. Amacımız çapraz karaciğer nakli havuzunda çok bekleyen veya çok acilleşen hastalara bir şekilde ümit sunabilmek, organ sunabilmek” dedi.

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ÖZVAR: ‘GURUR DUYDUM’

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da şu açıklamayı yaptı: “İnönü Üniversitemizi, Turgut Özal Tıp Merkezimizi, bu tarihi başarıya liderlik eden Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamızı ve tüm sağlık ekibini gönülden tebrik ediyorum. Bu büyük başarıyla gurur duydum. Üniversitelerimiz tıp ve sağlık alanındaki çalışmalarıyla yalnızca ülkemize değil, tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor. İnönü Üniversitemizin organ nakli alanında yıllardır sürdürdüğü öncü çalışmaların bu başarıyla taçlanması iftihar vesilesidir.”