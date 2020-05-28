İnönü Üniversitesi 342 sözleşmeli personel alımı yapıyor! İşte, başvuru şartları
Malatya İnönü Üniversitesi 342 sözleşmeli personel alımı için ilanı yayımladı. 2018 yılı KPSS puanı ile alım gerçekleştirecek olan İnönü Üniversitesi, çoğunluğu hemşire olmak üzere psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sağlık teknikeri alanında gerçekleşecek olan İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu, 12 Haziran tarihine kadar devam edecek. Peki, başvuru işlemleri nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Kadrosuna pek çok sağlık biriminden alım gerçekleştirecek olan İnönü Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı için düğmeye bastı. 28 Mayıs Perşembe günü başlayan İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu, 12 Haziran'a kadar alınmaya devam edecek. Peki, İnönü Üniversitesi 342 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 342 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
|HEMŞİRE
|300
|E-K
|- Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve
Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
|2018 yılı KPSSP3
|PSİKOLOG
|2
|E-K
|- Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji lisans programından mezun olmak.
|2018 yılı KPSSP3
|DİYETİSYEN
|1
|E-K
|-Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans
programından mezun olmak.
|2018 yılı
KPSSP3
|FİZYOTERAPİST
|2
|E-K
|- Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
|2018 yılı KPSSP3
|SAĞLIK
TEKNİKERİ
|2
|E-K
|- Yükseköğretim kurumlarının Eczane Teknikerliği, Eczane
Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|2018 yılı
KPSSP93
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|15
|E-K
|-Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|2018 yılı KPSSP93
|SAĞLIK
TEKNİKERİ
|15
|E-K
|-Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi
Teknikerliğiönlisans programından mezun olmak.
|2018 yılı
KPSSP93
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|5
|E-K
|- Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|2018 yılı KPSSP93
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
İlan Tarihi : 28/05/2020
Başvuru Bitiş Tarihi : 12/06/2020
Başvurular https://personelilan.inonu.edu.tr adresinden online yapılacaktır.
Yerleştirme sonuçları 23.06.2020 tarihinde https://personelilan.inonu.edu.tr adresinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.
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