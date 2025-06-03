İnme geçirdi, 'altın saat' dilimiyle hayata tutundu

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Ankara'da yaşadığı denge ve güç kaybı sonrası bayılan emekli Ertuğrul Yıldırım'ın (65), eşi tarafından götürüldüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde inme geçirdiği belirlendi. Yıldırım'a, 'altın saat' dilimi diye nitelendirilen 6 saatlik süre içinde anjiyografik müdahale yapıldı. Hem sağ hem de sol tarafında damarlarındaki pıhtı çıkarılan ve stent takılan Yıldırım, sağlığına kavuştu.

Ankara'da yaşayan emekli Ertuğrul Yıldırım, 28 Mayıs'ta evde gezdiği sırada sol kol ve bacağında güçsüzlük yaşamaya başladı. Ardından baygınlık geçiren Ertuğrul Yıldırım'ın yanında bulunan eşi Hülya Yıldırım, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eşinin yönlendirmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım'ın ilk muayenesinde inme geçirdiği belirlendi. Yıldırım'a, 'altın saat' dilimi diye nitelendirilen 6 saatlik süre içinde anjiyografik müdahale yapıldı. Yıldırım'ın hem sağ taraf hem de sol tarafında damarlarındaki pıhtı çıkarıldı ve karotis damarına stent takıldı. Yıldırım, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

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"‘ALTIN SAAT’ DİLİMİ ÖNEMLİ"

Operasyonu gerçekleştiren Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nöroloji Bölümü İnme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Berna Arlı, "Büyük damar tıkanıklığı olan hastalar özellikle ilk 6 saat içerisinde hastanemize ve diğer inme merkezlerine başvurdukları zaman uygun hastalar için beyindeki pıhtı çıkarma işlemini yapabiliyoruz. Bu çok önemli. Beyindeki damar tıkanıklığı geri dönülmez etkiler oluşturmadan önce hastayı erken evrede işleme alıp anjiyo yöntemiyle kasıktan girerek beyindeki pıhtıyı çıkarabiliyoruz. Büyük damar tıkanıklarında, bu saati kaçırmadan işleme aldığımız, beyin dokusu ölmeden pıhtıyı çıkardığımızda beynin beslenmesini sağlamış ve her şeyi geri döndürmüş oluyoruz. Hastamız bize 3'üncü saatte geldi. Hastamız geldiğinde bir tarafının tamamı felçliydi. Konuşması ciddi derecede bozuktu ve bilinç uykuya meyilliydi. İnmede ilk 6 saat bizim için çok kıymetli. Çünkü sonrasında geri dönülmez hasarlar meydana gelmeye başlayabiliyor. Ne kadar erken müdahale edersek de hastanın faydalanma olasılığı o kadar artıyor. Biz hastamızı 3'üncü saatinde işleme aldık ve 2 gün içerisinde de yoğun bakımdan çıkarıp servisimizde takip edebilecek noktaya geldik" dedi.

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“112'Yİ ARASINLAR, TAKSİYLE GÖTÜRMESİNLER”

Hastaların ve yakınlarının fark ettiği konuşma bozuklukları, kol ya da bacakta bir tarafta güçsüzlük, tutmama, yüzde kaymanın inme belirtileri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Arlı, "Bunlardan birisi olduğunda dahi hemen 112'yi arayarak hastanın inme merkezlerinden birine getirilmesi gerekiyor. Özellikle vurgulamak istediğim; herhangi bir inme semptomu fark edildiğinde 'hastalarımızı arabayla daha çabuk götürürüm, taksiyle götüreyim' deyip bir yere götürmesinler. Çünkü bizim inme merkezleri olarak her zaman hazır bulunan bir ünitemiz bulunuyor. Onun için mutlaka 112'ye haber verelim ve olabilecek en erken saatte hastanın müdahale edilebilecek merkeze gelmesi ve işleme alınmasını sağlayalım" diye konuştu.

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"ERKEN MÜDAHALE GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ"

Ertuğrul Yıldırım'ın eşi Hülya Yıldırım ise eşindeki rahatsızlıkları ilk kendisinin fark ettiğini söyleyerek, "Yanıma geldiğinde eşim bana baygın bakıyordu, genelde böyle bakmazdı. Bakışı karizmatiktir, onda değişiklik olduğunu anladım hemen. 'Bir şeyim yok, herkesi ayağa kaldırma' dedi ama der demez olduğu yere yığıldı. Sonra hastaneye getirdik, hocalarımızdan Allah razı olsun. Erken müdahale gerçekten çok önemli; insanlar böyle bir durumda geçer diye beklemesinler. Eşim iyileştiği için çok mutluyum" dedi.

Ertuğrul Yıldırım da "Kolum uyuşmuştu. Salona gidince yığılmışım orada. Hanım ambulans çağırmış. Bilincim açıktı benim. Ama doktorlar, 'kolunu bacağını oynat' dedi; oynatamadım. Çok şükür şimdi iyiyim; erken gelmenin faydaları işte" ifadelerini kullandı.