İnkum'da yangın! 15 dönüm kül oldu

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Gece saatlerinde Bartın’ın İnkum tatil beldesi ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Orman İşletmesi'nin yanı sıra itfaiye ekipleri de müdahale etti. Sarp kayalık arazide yayılan alevler evlere yaklaşık 100 metre kala devam ediyor. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarını Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yerinde inceledi. Orman yangını için çevre il ve ilçelerden takviye itfaiye ekipleri istendi.

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3 DÖNÜMLÜK ALAN YANARKEN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Yangın rüzgarında şiddetiyle hızla büyüdü. Bütün ekiplerimiz burada müdahaleleri devam ediyor. Şu anda evlere yaklaştı ama önlem almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 3 dönümlük alan yandı" dedi. Orman yangını nedeniyle İnkum Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 4 kişiyi gözaltına alarak, karakola getirdi.

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

yangın, Orman, Belediye, Jandarma, Sahil Güvenlik, Garnizon Komutanlığı ve Emniyet'ten oluşan 193 personel 44 itfaiye ekibinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın'da soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 15 dönümlük Kızılçam ormanı kül oldu.