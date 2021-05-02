İnkübasyon (kuluçka) süresi ne demek? Covid-19'da kuluçka süresi kaç gün?

Diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi , koronavirüs’te de virüsün vücutta bekleme süresi söz konusudur. Hastalığın belirtileri çıkmadan önce virüs bir süre kuluçka dönemine girer ve vücuda yayılmadan önce süre kazanır. Peki Covid-19'da kuluçka süresi kaç gün? İnkübasyon süresi tam olarak ne anlama geliyor? Sağlık Bakanlığı'ndan inkübasyon ile ilgili paylaşılan detaylar haberimizde.

İnkübasyon (kuluçka) süresi ne demek?

Bir enfeksiyon etkeninin vücuda girişinden hastalık belirtilerinin ortaya çıkışına kadar geçen süreye kuluçka süresi ya da tıptaki adıyla inkübasyon denir.

COVID-19 etkeni olan SARS-CoV-2’nin kuluçka süresi mevcut verilere göre 2 ila 14 gün arasındadır.

Covid-19 kuluçka süresi nedir ve en sık hangi bulgularla görülür?

Hastalık 2-14 gün süren kuluçka döneminden sonra mevsimsel grip gibi başlar. Ateş, baş ağrısı, gözlerde yaşarma, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ortaya çıkar. Yüksek ateş ve öksürüğe eşlik eden nefes darlığı uyarıcı olmalıdır.

Covid-19 hangi yollarla bulaşır?

COVID-19 öksürme, hapşırma, konuşmayla yayılan damlacıkların solunması veya virüs bulunan yüzeylere dokunduktan sonra ellerin burun, ağız ve göze götürülmesi yoluyla bulaşır.

Hafif seyirli Covid-19 nasıl tedavi edilir?

Koronavirüs hastalığı olan çoğu kişide hafif seyirli olduğundan ilaç tedavisine gerek kalmadan iyileşir. Ancak, bazı belirtileri azaltmak ve hastayı rahatlatmak için ağrı kesici-ateş düşürücüler, öksürük ilaçları ile bol sıvı desteği ve istirahat önerilir.

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