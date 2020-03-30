İnisiyatif Ne Demek? İnisiyatif Nedir? İnisiyatif Tdk Kelime Anlamı

Fransızca kökenli bir kelime olarak Türkçede kullanılan inisiyatif sözcüğü, pek çok farklı anlama sahiptir. Ayrıca yazılı olarak da çoğu zaman yanlış yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Halk arasında ‘insiyatif’ olarak yazılır. Ancak doğru kelime ‘inisiyatif’ şeklindedir.

İnisiyatif Ne Demek?

İnisiyatif kelimesi ‘öncelik, üstünlük’ ya da ‘karar verme yetkisi’ olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir kişinin herhangi bir konu içerisinde bireysel olarak gerekli kararları alması anlamına gelir.

İnisiyatif Nedir?

İnisiyatif değişik cümlelerde farklı anlamları üzerinden kullanılabilen Türkçedeki yaygın kelimelerden biridir.

- Öncelik, üstünlük,

- Karar verme yetkisi,

- Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği,

Bu anlam üzerinden cümle içerisinde farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

İnisiyatif TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'nda inisiyatif kelimesi üstünlük veya ayrıcalık olarak geçmektedir. Aynı şekilde gerekli kararları alabilecek kişinin niteliği olarak da tabir edilebilir. Özellikle ‘inisiyatif almak’ cümlesi değişik amaçlarda çok sık değerlendirilir. Diğer bir tabirle konu hakkında bilgi sahibi ve tecrübeli olan, uzman kişilerin aldıkları sorumluluk olarak da söylemek mümkündür. Hem gündelik yaşamda hem de yazılı olarak rahatlıkla kullanılabilir.