İngiltere’nin RTÜK’ünden tarihi hamle: ‘Dijital devler’ için ayrıcalık bitiyor mu? ‘Küresel ölçekte model olabilecek bir adım’

İngiltere’de dijital yayın platformları için yeni bir düzenleme dönemi başlıyor. Netflix, Prime Video ve Disney+, medya düzenleyicisi Ofcom tarafından “geliştirilmiş düzenleme” kapsamına alınacak. Böylece dijital yayın devleri, BBC ve ITV gibi geleneksel yayın kuruluşlarıyla aynı denetim rejimine tabi olacak.



Guardian’da yer alan habere göre yeni düzenleme çerçevesinde, kamu hizmeti yayıncılarının isteğe bağlı video platformları da denetime dahil edilecek. ITVX ve Channel 4 gibi platformların; doğru ve tarafsız haber sunumu ile izleyicilerin zararlı ve saldırgan içeriklerden korunmasına ilişkin kurallara uyması gerekecek.



OFCOM’A CEZALARIN DA OLDUĞU GENİŞ YETKİ



Yeni sistemle birlikte Ofcom, yayın platformlarındaki içeriklere ilişkin izleyici şikâyetlerini kabul etme ve soruşturma yetkisine sahip olacak. Kurum, tespit edilen her ihlal için 250 bin sterline kadar (Yaklaşık 15 milyon lira) ya da şirketin İngiltere’deki gelirinin yüzde 5’ine kadar para cezası uygulayabilecek.



İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, “En popüler video hizmetlerini Ofcom’un daha sıkı denetimi altına alarak izleyici korumasını güçlendiriyoruz. Aynı zamanda sektör için eşit rekabet koşulları yaratıyor ve güçlü medya sektörümüzü destekliyoruz” ifadelerini kullandı.





2024 MEDYA YASASI KAPSAMINDA UYGULANACAK



ÜLKEDEKİ HANELERİN ÜÇTE İKİSİ ÜÇ PLATFORMA ABONE



‘KÜRESEL ÖLÇEKTE MODEL OLUŞTURABİLECEK ÖNEMLİ BİR DÜZENLEYİCİ HAMLE’

İngiltere’de dijital yayın platformlarının Ofcom tarafından “geliştirilmiş düzenleme” kapsamına alınması, medya ekosisteminde nasıl bir güç dengesi değişimine yol açar?

‘TOPLUMSAL DEĞERLERİN VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLİ’

‘PARA CEZASIYLA BİRLİKTE İLGİLİ İÇERİK KATALOGDAN KALDIRILMALI’

SIRA TÜRKİYE’DE! ‘GELENEKSEL YAYINCILAR VE İZLEYİCİLER KAZANÇLI ÇIKACAKTIR’

Eğer Türkiye’de de İngiltere’deki gibi “geleneksel yayıncı–dijital platform eşitliği” temelinde yeni bir medya yasası hazırlansa, sektörde en çok hangi aktörler kazanır? Pozitif anlamda nasıl sonuçlar ortaya çıkar?