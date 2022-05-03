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İngiltere'nin en çok aranan şüphelilerinden Alex Male, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

#İstanbul#İstanbul Havalimanı#İngiltere

İngiltere'nin en çok aranan şüphelilerinden Alex Male, sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isterken havalimanı polisi tarafından yakalandı.

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Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan İngiliz Alex Male, Lizbon'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. 29 Nisan Cuma gibi saat 19.00 sıralarında Türkiye'ye girmek için pasaport kontrol noktasına gelen Male'nin havalimanı polisi tarafından yapılan kontrolde belgesinin sahte olduğu ortaya çıktı.

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Hakkında yakalama kararı bulunan ve İngiltere'nin en çok aranan şüphelilerinden olan Male'in Lizbon'a geri gönderilmesi için polis, Portekizli makamlarla irtibata geçti. Lizbon'a geri gönderilen Alex Male Lizbon Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı anlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı.

İngilterenin en çok aranan şüphelilerinden Alex Male, İstanbul Havalimanında yakalandı

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#İstanbul#İstanbul Havalimanı#İngiltere

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