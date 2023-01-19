İngiltere'den Ukrayna'ya 600 Brimstone füzesi

Haberin Devamı

Estonya'daki Tapa Askeri Üssü'nde çok sayıda ülkenin savunma bakanının katıldığı bir görüşme düzenlendi. Katılımcılar arasında bulunan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına karşılık olarak askeri desteği artıracaklarını belirten Wallace, "Ukrayna'ya 600 adet Brimstone füzesi daha göndereceğimizi söyleyebilirim ki bu, Ukrayna'nın savaş alanda güçlü olmasını sağlamak için son derece önemli olacak" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgaline karşı olarak Batılı müttefiklerin uzun süredir birlikte olduğunu ve bu sayede güçlü kaldıklarını söyleyen Wallace, "Başkan Putin, bu yıl sıkılacağımızı düşünüyorsa yanılıyor. Bu yıl, gelecek yıl, sonraki yıl ve hatta sonrası için de planlar yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

SUNAK VE ZELENSKİY ANLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz cumartesi İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilmişti. Ukrayna'daki savaşın son durumunun ele alındığı görüşmede Rishi ve Zelenskiy, Ukrayna'ya küresel askeri ve diplomatik desteğin hızlandırılması konusunda mutabık kalmıştı. Başbakan Sunak, İngiltere'nin Challenger 2 tankları ve ek topçu sistemleri sağlanması da dahil olmak üzere ülkesinin Ukrayna'ya desteğini arttıracağını belirtmişti. Sunak ayrıca, kendisinin ve İngiltere hükümetinin Ukrayna'nın avantajlarını kullanmasına, Rusya'ya karşı savaşı kazanmasına ve kalıcı bir barışı sağlanmasına yol açacak türden bir desteği hızla sağlamak için uluslararası ortaklarla yoğun bir şekilde çalışacaklarını vurgulamıştı.